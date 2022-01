“Il vero colpo di Marotta…”: Inter, il nome che cancella il passato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il passato è ormai alle spalle. Il vero colpo di Beppe Marotta ha un nome, ed è emerso proprio in queste ore. L’Inter ha portato a casa il primo trofeo della stagione, ed in queste ore sono partiti i giusti elogi per una squadra che si sta confermando al nette delle importanti partenze avvenute in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilè ormai alle spalle. Ildi Beppe Marotta ha un, ed è emerso proprio in queste ore. L’ha portato a casa il primo trofeo della stagione, ed in queste ore sono partiti i giusti elogi per una squadra che si sta confermando al nette delle importanti partenze avvenute in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AristarcoScann1 : RT @JohannesBuckler: Il mio sogno? Svincolarsi una volta per tutte dal controllo di Roma. E così mi autoproclamai Imperatrice dei Romani,… - Tommymont67 : @mante Tristemente vero..però sarebbe veramente il colpo di grazia per chi questo degrado l’ha sempre osteggiato - brongosalvatore : RT @JohannesBuckler: Il mio sogno? Svincolarsi una volta per tutte dal controllo di Roma. E così mi autoproclamai Imperatrice dei Romani,… - CarmineDiNardo3 : Le Regioni,alleatesi col virus,vogliono cambiare i parametri di conteggio dei positivi per non finire in arancione!… - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: Il mio sogno? Svincolarsi una volta per tutte dal controllo di Roma. E così mi autoproclamai Imperatrice dei Romani,… -