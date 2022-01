Il Vaccino contro Covid non è cancerogeno: ecco perché (Di venerdì 14 gennaio 2022) Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto Ciclicamente per ragioni che nulla hanno a che fare con la scienza vengono rilanciate notizie infondate sulla presunta pericolosità della vaccinazione. In questi giorni è la volta di ALC-0315 – un componente di Comirnaty, il Vaccino sviluppato dalla BioNTech in collaborazione con Pfizer-, etichettato come cancerogeno. Una notizia totalmente infondata. Vediamo perché. Leggi anche › Il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 gennaio 2022)19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto Ciclicamente per ragioni che nulla hanno a che fare con la scienza vengono rilanciate notizie infondate sulla presunta pericolosità della vaccinazione. In questi giorni è la volta di ALC-0315 – un componente di Comirnaty, ilsviluppato dalla BioNTech in collaborazione con Pfizer-, etichettato come. Una notizia totalmente infondata. Vediamo. Leggi anche › Il ...

