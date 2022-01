Il Turkmenistan vuole spegnere la “porta dell’inferno” Brucia da 50 anni

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ll presidente del, Gurbanguly Berdymukhamedov, ha annunciato di volerle fiamme del famoso cratere noto come “la”, che da 50ardono nel nel deserto del Karakum, nei pressi del villaggio di Darvaza.Negli ultimi 10, il cratere che con le sue fiamme visibili a chilometri di distanza offre uno spettacolo suggestivo, è diventato l’attrazione turistica più visitata dell’Asia centrale. Ma ora, come rito dalla BBC, il presidente ha annunciato di voler estinguere il fuoco per tutelare la salute delle persone che vivono nei dintorni e perché il cratere rappresenta un ostacolo l’estrazione di gas naturale dai giacimenti presenti nella zona.«Stiamo perdendo risorse naturali di valore che potrebbero produrre profitti ...

Il cratere si trova a 260 km dalla capitale del Turkmenistan, Ashgabat, e col tempo è diventata un'attrazione per i pochi turisti che visitano il paese. Nello stesso tempo è però una fonte di problemi. L'incendio perpetuo nel cratere di Darvaza è attivo da 50 anni. Il presidente turkmeno lo vuole spegnere per ridurre gli effetti nocivi.