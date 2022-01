Il Teatro Eliseo di Roma in vendita a 24 milioni di euro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Teatro Eliseo in vendita. Il prezzo sarebbe di 24 milioni di euro, questo il bottino con cui presentarsi all’agenzia immobiliare Engel&Volkers per poter acquistare il Teatro Eliseo della Capitale. Sul sito della nota agenzia immobiliare tedesca è possibile vedere, infatti, come viene presentato la struttura ai potenziali acquirenti, con tanto di descrizione accurata dello “storico complesso teatrale nel cuore di Roma”. Leggi anche: Maurizio Costanzo “Il mio show tornerà al Teatro Parioli” In vendita lo storico Teatro Eliseo di Roma Il rinomato Teatro si trova in via Nazionale, davanti a Palazzo Koch e ha ospitato tra gli altri, attori di fama ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022)in. Il prezzo sarebbe di 24di, questo il bottino con cui presentarsi all’agenzia immobiliare Engel&Volkers per poter acquistare ildella Capitale. Sul sito della nota agenzia immobiliare tedesca è possibile vedere, infatti, come viene presentato la struttura ai potenziali acquirenti, con tanto di descrizione accurata dello “storico complesso teatrale nel cuore di”. Leggi anche: Maurizio Costanzo “Il mio show tornerà alParioli” Inlo storicodiIl rinomatosi trova in via Nazionale, davanti a Palazzo Koch e ha ospitato tra gli altri, attori di fama ...

