Il TAR non blocca Monreale | si continuerà con la DAD

Monreale – Nelle ultime ore il TAR, in virtù dei suoi poteri, ha annullato le ordinanze di chiusura delle scuole di tantissimi sindaci siciliani. Sicuramente ad aver fatto più clamore è stata la sospensione dell'ordinanza del comune di Palermo. Orlando poche ore prima l'aveva firmata, "regalando" agli studenti palermitani ben 2 lezioni in Dad. Da domani

