Il richiamo | L’Espresso in edicola e online da domenica 16 gennaio

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Le strategie dei partiti per convincere Mattarella a concedere il bis. Le ragioni di Cacciari contro la politica del governo sull’emergenza. E le torture nelle carceri della Cina alla vigilia delle Olimpiadi invernali. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali