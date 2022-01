Il revival dell' energia nucleare

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre Finlandia e vari Paesi’Est puntano a nuove centrali nucleari, altre nazioni sono contrarie, Germania in testa. Una frattura profonda su scelte energetiche cruciali. E l’Italia? La voglia di reattori inizia a farsi strada, al di là dei pregiudizi. Tre giorni prima di Natale la Finlandia ha inaugurato il mega reattore francese a Olkiluoto, che produrrà 1.650 megawatt. Il più grande del continente, 15 anni dopo l’attivazione’ultima centralein Europa. La Polonia è l’ultima arrivata nel club’atomo e pure la Serbia ci sta pensando con l’aiuto russo. Paesi’Est come Romania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria costruiscono o pianificano centrali. In Francia, con 58 reattori, il presidente Emmanuel Macron ha lanciato il piano per «reinventare il». Un ...