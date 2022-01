Advertising

ParliamoDiNews : Il premier spagnolo Pedro Sánchez ai funerali di David Sassoli a Roma – Libero Quotidiano #premier #spagnolo #pedro… - BenitoAtos : RT @P_M_1960: Il premier spagnolo Sanchez corregge quanto riportato dai giornali ieri e afferma che il passaggio a una gestione dell'epidem… - grazia_perna : RT @P_M_1960: Il premier spagnolo Sanchez corregge quanto riportato dai giornali ieri e afferma che il passaggio a una gestione dell'epidem… - Marilen97832318 : RT @P_M_1960: Il premier spagnolo Sanchez corregge quanto riportato dai giornali ieri e afferma che il passaggio a una gestione dell'epidem… - VittorioPalumbo : RT @P_M_1960: Il premier spagnolo Sanchez corregge quanto riportato dai giornali ieri e afferma che il passaggio a una gestione dell'epidem… -

Ultime Notizie dalla rete : premier spagnolo

L'INDIPENDENTE

Nei giorni scorsi ilSanchez, così come Bill Gates, avevano acceso il dibattito circa la possibilità di iniziare a trattare il Covid - 19 come una malattia endemica anziché come una ...Roma, 14 gennaio 2022 Le immagini dell'arrivo del presidente del governo di Spagna Pedro Sánchez alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Stato di David Sassoli.LA DIRETTA RAI. ?. Folla assiste a funerali: “Ci siamo affezionati”. “Lo vedevo sempre in televisione, era una bravissima persona. Presenti il presidente del Consiglio Mario Draghi, quello della Repub ...Il Card. Zuppi: "Era un uomo di parte e di tutti, voleva l'Europa unita perchè figlio della generazione che aveva visto la guerra".