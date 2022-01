Il pianeta si salva da solo? (Di sabato 15 gennaio 2022) Qui al cohousing, il Covid ci sfinisce: lontani i tempi dell’abbraccio comune, noi ambientalisti felici nelle mani accoglienti e nutrienti dell’amata natura. La natura, insegna la pandemia, può essere ancora un nemico pericoloso che uccide gli umani. E allora? Grazie ai vaccini ceniamo ancora insieme per Natale. Leonardo, giovane ingegnere, che si occupa di energie rinnovabili, ci regala: «Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico» Marsilio, 2020. Per l’autore del libro, Chicco Testa, politico, manager, già presidente di Legambiente ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 gennaio 2022) Qui al cohousing, il Covid ci sfinisce: lontani i tempi dell’abbraccio comune, noi ambientalisti felici nelle mani accoglienti e nutrienti dell’amata natura. La natura, insegna la pandemia, può essere ancora un nemico pericoloso che uccide gli umani. E allora? Grazie ai vaccini ceniamo ancora insieme per Natale. Leonardo, giovane ingegnere, che si occupa di energie rinnovabili, ci regala: «Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico» Marsilio, 2020. Per l’autore del libro, Chicco Testa, politico, manager, già presidente di Legambiente ed … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

