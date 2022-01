Il Pensiero di Madre Teresa di Calcutta per oggi 14 Gennaio 2022 – Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non sprechiamo le nostre energie in cose inutili. Guardiamo e vediamo”. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici. oggi vi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non sprechiamo le nostre energie in cose inutili. Guardiamo e vediamo”., prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l’amore che rende felici.vi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

