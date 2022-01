Il Paradiso delle signore trama 17 gennaio: Veronica ha dei dubbi su Ezio e Gloria (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lunedì 17 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Veronica si mostrerà molto sospettosa nei confronti del suo compagno Ezio. Inoltre, la donna comincerà ad avere dei sospetti anche su Gloria. Tina, dal canto suo, tornerà dalla Svizzera dopo la delicata operazione a cui L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lunedì 172022 andrà in onda una nuova puntata de Il. In tale occasione vedremo chesi mostrerà molto sospettosa nei confronti del suo compagno. Inoltre, la donna comincerà ad avere dei sospetti anche su. Tina, dal canto suo, tornerà dalla Svizzera dopo la delicata operazione a cui L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

bubinoblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE: RITORNI, NEW ENTRY E QUELLA FRECCIATINA A UN POSTO AL SOLE - redazionetvsoap : Grande novità da FEBBRAIO!!! #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni #pds6 - KhomyukU : Eccole #ilparadisodellesignore - civitatis_it : Ecco a voi il Bernina Express, la più spettacolare traversata alpina in treno! ?? Su verso i ghiacciai scintillant… - VoceCamuna : Appuntamento in quota il 22 gennaio -