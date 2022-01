Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Tina ha Mentito sul Tradimento di Sandro! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore: Tina è tornata a Milano dopo essersi separata da Sandro e ha raccontato di essere stata tradita da lui. In realtà, la Amato non è stata sincera e ha detto diverse menzogne… Ne Il Paradiso Delle Signore, nel corso Delle prossime puntate l’attenzione sarà tutta puntata su Tina. La Amato si è sottoposta all’intervento chirurgico utile a riprisTinare la sua capacità di cantare, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con il ritorno del marito Sandro. Lentamente, però, emergerà che la donna ha raccontato una serie di menzogne sulla sua vita. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Il Paradiso Delle ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 14 gennaio 2022)Ilè tornata a Milano dopo essersi separata da Sandro e ha raccontato di essere stata tradita da lui. In realtà, la Amato non è stata sincera e ha detto diverse menzogne… Ne Il, nel corsoprossime puntate l’attenzione sarà tutta puntata su. La Amato si è sottoposta all’intervento chirurgico utile a riprisre la sua capacità di cantare, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con il ritorno del marito Sandro. Lentamente, però, emergerà che la donna ha raccontato una serie di menzogne sulla sua vita. Ecco che cosa sta per succedere.Il...

