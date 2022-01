Il nuovo Scream è il «requel» che i fan sognavano e meritavano

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è un motivo per cui5 è noto semplicemente come, a cui viene aggiunto l’anno (2022) per distinguerlo dal cult degli anni Novanta con cui il compianto Wes Craven aggiornò gli stilemi del genere slasher nei film horror. Il motivo è uno ma sfaccettato, tanto da rendere la pellicola, in sala dal 13 gennaio 2022, un appuntamento imperdibile per i fan del titolo del ’96. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, duo di registi che si è fatto conoscere con V/H/S, La stirpe del male e Finché morte non ci separi, e dichiarati grandi fan della pellicola originale, ilè in primis un grande, sentito omaggio proprio a lui, “papà” Wes (Craven), morto nel 2015, che ha diretto anche tutti i sequel (fino al quarto, per l’appunto) della sua creatura. Un omaggio riuscito molto bene, al punto da ...