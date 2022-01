Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Il commento: motori, il nuovo Rossi a quattro ruote. Ripartenza umile e saggia) è sta… - Gazzetta_it : Ripartenza umile e saggia a quattro ruote per il nuovo #Valentino Rossi - CarpaneseSilva1 : RT @QuelloKeSbrocca: alla fine i giallo-rossi cadono, arriva un nuovo governo, quello attuale. draghi giura il 13 febbraio 2021, neanche 5… - infoitsport : Valentino Rossi ha deciso: scelto il nuovo team - sisifussss : Giulia e il nuovo personaggio interpretato da Marco Rossi finiranno insieme. Conservate questo tweet #DocNelleTueMani2 -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Rossi

La Gazzetta dello Sport

Chi si aspettava di vederlo subito al top sarà rimasto un filo deluso. Valentinoha deciso di iniziare la sua nuova carriera di pilota a quattro ruote partendo da un campionato che minore non è, ma non è nemmeno il Mondiale Endurance o la 24 Ore di Le Mans. Non perderti le ...Carlo, è iniziata l'era post Valentino. Un'assenza che peserà nel Circus? ' Sicuramente, ... Si apre quindi unscenario e vediamo che cosa verrà fuori '. Già, si dà il via a qualcosa di ...Il manager ligure si è espresso sulla MotoGp post Valentino Rossi: "La sua assenza peserà molto, non vedo piloti con una statura come la sua".Il manager ligure si è espresso sulla MotoGp post Valentino Rossi: "La sua assenza peserà molto, non vedo piloti con una statura come la sua".