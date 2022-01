Il nome della donna che Salvini ha in testa per il Quirinale: non solo Berlusconi, ecco il jolly del leghista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutti, Enrico Letta per primo, aspettano un cenno da Matteo Salvini. «Una sua indicazione sarebbe decisiva», sospira un esponente del Pd. solo che l'indicazione attesa, il segnale che il segretario della Lega ha pronto un candidato diverso da Silvio Berlusconi e votabile anche da Letta (perché è di questo che si sta parlando), non arriva. Spunta qualcos' altro, però. Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio, dice che «occorre preparare un piano B, trovare anche un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile dal centrosinistra». Sibillino, aggiunge che «i nomi autorevoli non mancano». Salvini promette che il nome per il Colle giungerà «entro una quindicina di giorni». Insomma, anche se Berlusconi è il "piano A", la scelta non è ufficiale né definitiva. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutti, Enrico Letta per primo, aspettano un cenno da Matteo. «Una sua indicazione sarebbe decisiva», sospira un esponente del Pd.che l'indicazione attesa, il segnale che il segretarioLega ha pronto un candidato diverso da Silvioe votabile anche da Letta (perché è di questo che si sta parlando), non arriva. Spunta qualcos' altro, però. Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio, dice che «occorre preparare un piano B, trovare anche un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile dal centrosinistra». Sibillino, aggiunge che «i nomi autorevoli non mancano».promette che ilper il Colle giungerà «entro una quindicina di giorni». Insomma, anche seè il "piano A", la scelta non è ufficiale né definitiva. Per ...

