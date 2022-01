Il Newcastle vuole Gosens, tentativo con l’Atalanta (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ricchissimo Newcastle ha puntato anche il laterale mancino Robin Gosens: l’Atalanta però non vorrebbe cedere il giocatore a gennaio Il Newcastle continua a scandagliare il calciomercato alla ricerca di rinforzi pesanti: l’ultima idea conduce all’atalantino Robin Gosens. Dopo aver concluso per l’attaccante Wood, arrivato per circa 30 milioni, ora i Magpies vorrebbero convincere il tedesco ma la resistenza del club orobico è forte: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per ora non c’è infatti la volontà di cedere il giocatore a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Il ricchissimoha puntato anche il laterale mancino Robinperò non vorrebbe cedere il giocatore a gennaio Ilcontinua a scandagliare il calciomercato alla ricerca di rinforzi pesanti: l’ultima idea conduce all’atalantino Robin. Dopo aver concluso per l’attaccante Wood, arrivato per circa 30 milioni, ora i Magpies vorrebbero convincere il tedesco ma la resistenza del club orobico è forte: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per ora non c’è infatti la volontà di cedere il giocatore a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Occasione Inter, Juve e Milan: lo hanno offerto in prestito Inter, Juventus e Milan tutti a caccia di un centrocampista: l'obiettivo comune vuole andare via, ma arrivano già le offerte

