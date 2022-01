Il grido dei genitori: “Col green pass tolgono lo sport ai nostri ragazzi” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ricevo e pubblico volentieri l’iniziativa di questi genitori che ci tengono a difendere con tutte le forze il diritto allo sport dei loro figli. Oltre tremila genitori di atleti italiani hanno inviato il 5 gennaio scorso una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, al ministro della Salute, a varie Istituzioni italiane ed internazionali e a tutte le federazioni sportive italiane, per richiamare l’attenzione sulla condizione dei propri figli minorenni che dal prossimo 10 gennaio non potranno più partecipare alle attività sportive, o perché con green pass da vaccinazione in scadenza o perché non vaccinati, per motivi di varia natura. I decreti legge 221 e 229 impongono nuove e drammatiche restrizioni anche ai ragazzi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ricevo e pubblico volentieri l’iniziativa di questiche ci tengono a difendere con tutte le forze il diritto allodei loro figli. Oltre tremiladi atleti italiani hanno inviato il 5 gennaio scorso una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, al ministro della Salute, a varie Istituzioni italiane ed internazionali e a tutte le federazioniive italiane, per richiamare l’attenzione sulla condizione dei propri figli minorenni che dal prossimo 10 gennaio non potranno più partecipare alle attivitàive, o perché conda vaccinazione in scadenza o perché non vaccinati, per motivi di varia natura. I decreti legge 221 e 229 impongono nuove e drammatiche restrizioni anche ai...

