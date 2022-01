Il Governo sbaglia anche sul bollettino Il nuovo sistema proposto dalle Regioni per conteggiare i pazienti Covid ricoverati serve solo ad evitare restrizioni Gimbe | “Tanto vale eliminare il sistema dei colori”

Advertising

LaNotiziaTweet : Il Governo sbaglia anche sul #bollettino. Il nuovo sistema proposto dalle Regioni per conteggiare i pazienti Covid… - charliecarla : RT @BelpietroTweet: Andrea Crisanti smonta le affermazioni di Mario Draghi, Pierpaolo Sileri e virologi tv di complemento e finalmente conf… - fcolarieti : Il Governo sbaglia anche sul bollettino. Il nuovo sistema proposto dalla Regioni per conteggiare i pazienti Covid r… - FLampunio : RT @franco20351: #tagadala7 inutile cercare di indorare la pillola. Il cambiamento sui dati serve solo a non far capire dove il governo sb… - Diego_Bruno80 : RT @BelpietroTweet: Andrea Crisanti smonta le affermazioni di Mario Draghi, Pierpaolo Sileri e virologi tv di complemento e finalmente conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sbaglia

LA NOTIZIA

... ma l'Europaa considerare la misoginia come mero riflesso culturale derivante da un'antica ... Fratelli d'Italia all'attacco delÈ inutile girarci intorno: l'integrazione islamica in ......di un accordo programmatico di, 'già iniziato con la gestione Nocchi per il periodo difficile che si sta passando'. Come dire che chi vede semplificazioni ideologiche tra i due fatti. ...Per me c’è stato un corto circuito di comunicazione da parte del governo che ha sbagliato, è pur vero che i non vaccinati si ammalano e occupano posti in terapia intensiva, ma non sono loro la maggior ...Via libera alle discussioni fra governo e sindacati per la riforma pensioni. I nodi da sciogliere entro aprile 2022.