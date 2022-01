Il governo australiano cancella il visto di Djokovic: sarà espulso dal Paese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il governo australiano ha cancellato il visto di Novak Djokovic, ordinandone quindi la definitiva espulsione dal Paese. Il Ministro per l’immigrazione Alex Hawke ha emesso un comunicato per spiegare la sua decisione L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilhato ildi Novak, ordinandone quindi la definitiva espulsione dal. Il Ministro per l’immigrazione Alex Hawke ha emesso un comunicato per spiegare la sua decisione L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Advertising

amnestyitalia : #Djokovic ha avuto un piccolo assaggio di quello che i rifugiati vivono da anni a causa delle vergognose politiche… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - SerenaPitotti : RT @GeorgeSpalluto: +++Il visto di Novak #Djokovic è stato cancellato per la seconda volta dal governo australiano +++ via @paulsakkal - marmaz : RT @sole24ore: ?? #Djokovic, nuova puntata della telenovela: il governo australiano cancella di nuovo il #visto -