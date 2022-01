Il Covid manda in pensione i "catafalchi" usati per l'elezione del presidente della Repubblica (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Finiscono in soffitta i vecchi 'catafalchi', che saranno sostituiti da nuove cabine 'anti Covid' all'interno delle quali i 1009 grandi elettori sfileranno per scrivere il nome del successore di Sergio Mattarella. Un solo scrutinio al giorno, con appello nominale di massimo 50 votanti alla volta e non più di 200 presenze in contemporanea in Aula. Tampone obbligatorio la mattina del giuramento, cerimonia in cui è previsto il solo intervento del nuovo presidente della Repubblica, per non più di 50 minuti. Sono alcune delle novità stabilite dal collegio dei Questori di Camera e Senato, con il via libera del presidente di Montecitorio, Roberto Fico, e illustrate ai capigruppo della Camera (una mail con tutte le regole sarà inviata a tutti i grandi elettori), in vista ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Finiscono in soffitta i vecchi '', che saranno sostituiti da nuove cabine 'anti' all'interno delle quali i 1009 grandi elettori sfileranno per scrivere il nome del successore di Sergio Mattarella. Un solo scrutinio al giorno, con appello nominale di massimo 50 votanti alla volta e non più di 200 presenze in contemporanea in Aula. Tampone obbligatorio la mattina del giuramento, cerimonia in cui è previsto il solo intervento del nuovo, per non più di 50 minuti. Sono alcune delle novità stabilite dal collegio dei Questori di Camera e Senato, con il via libera deldi Montecitorio, Roberto Fico, e illustrate ai capigruppoCamera (una mail con tutte le regole sarà inviata a tutti i grandi elettori), in vista ...

