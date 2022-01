Il Consiglio di Stato azzera i vertici della Cassazione | “Vizio motivazionale” nelle nomine di Curzio e Cassano da parte del Csm

Advertising

enpaonlus : Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato. Congratulazioni e auguri di un eccellente lavoro!… - PE_Italia : Funerali di Stato per il Presidente David Sassoli: oggi alle 12 le esequie nella Basilica di Santa Maria degli Ange… - Agenzia_Ansa : Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato #ANSA - Mirto11GC : Notizia interessante - GianandreaGorla : RT @dottorbarbieri: ???? Il Consiglio di Stato ha annullato le nomine del Primo Presidente e del Presidente Aggiunto della Corte di Cassazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato

Mondo Balneare

Ildi, con due distinte sentenze, ha decapitato i vertici della Corte di Cassazione. Accoglienza infatti il ricorso del giudice Angelo Spirito ha dichiarato illegittime le nomine, fatte ...Con due distinte sentenze giudicate illegittime le nomine del presidente della Suprema Corte Pietro Curzio e del presidente aggiunto Margherita Cassano Ildi, con due distinte sentenze pubblicate oggi, ha decapitato i vertici della Corte di Cassazione. Accoglienza infatti il ricorso del giudice Angelo Spirito ha dichiarato illegittime le ...Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "A nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera, rivolgo al neo presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, gli auguri per il prestigioso e delicato incarico c ..."Dopo la pubblicazione della sentenza, che segue e conferma quella del Tar Sardegna del 2020, non ci sono più dubbi: la responsabilità dell'inquinamento dell'area di Porto Torres è in capo all'Eni. La ...