Il complotto contro l’America è una storia vera? Curiosità sulla serie HBO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 3, andrà in onda la prima puntata della minitelevisiva “Il”, che trae ispirazione dal romanzo omonimo di Philip Roth pubblicato nel 2014 da Einaudi. La minisi sviluppa quindi in uno scenario ipotetico, ovvero quello della vittoria dell’aviatore Charles Lindbergh alle elezioni presidenziali del 1940. Un successo che fa scivolare gli USA verso il fascismo e un’intesa sempre più marcata con la Germania di Hitler. Un contesto che viene raccontato tramite una famiglia ebrea operaia nel New Jersey, sconvolti dall’ascesa al potere di Lindbergh (che è tuttavia ammirato dal figlio più grande di Herman e Bess, Sandy). Ambientato tra il giugno 1940 e l’ottobre 1942, il romanzo si apre con l’inaspettata candidatura a Presidente ...

Advertising

AnnaMancini81 : Il complotto contro l’America Rai 3 – trama, cast, finale - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, venerdì #14gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #TheVoiceSenior ?? @RaiDue:… - gobbissimoio : @salpaladino @Gazzetta_it Dybala accostato all'Inter, spariti gli infortuni e paga lui per andarci Ricordiamo che p… - marc_sab : @joost700 @SilvestriMd @ricpuglisi Se un gruppo di persone o un singolo ha ragione su qualcosa (dimostrandolo) io n… - grazianini : Imperdibile, stasera su #Rai3 #ThePlotAgainstAmerica #PhilipRoth -

Ultime Notizie dalla rete : complotto contro

Sui social gridano al: 'Eliminato perché scomodo' In Italia si contano circa 6 milioni di ... Ma poiché questa è la guerraun microorganismo globale, dove esiliare i traditori ? Essi si ...@HBO Ill'America di Philip Roth è diventato una serie tv circa quindici anni dopo il suo arrivo nelle librerie. La miniserie distopica basata sull'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 è ...Da quanto si apprende in queste ore dai giornali locali, Domenico Biscardi, leader dei no-vax italiani, era stato ex titolare di un pub a Caserta. Il suo nome non risulta negli albi dell'ordine dei me ...Al via Il Complotto Contro l'America: trama e cast della miniserie tratta dal libro di Philip Roth, in prima visione in chiaro su Rai3 dal 14 gennaio ...