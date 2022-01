“Il colore della luce” Paola Barale fa il pieno di like: in pigiama è più bella e vera che mai – FOTO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paola Barale e la bellezza dei colori: più serena che mai manda a tutti un caloroso saluto e la buonanotte conquista Paola Barale è pronta a cambiare vita, in tutti i sensi. La nota presentatrice che manca da un po’ dalla tv, è nel pieno del suo trasloco ma tutto questo le mette molta allegria. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022)e la bellezza dei colori: più serena che mai manda a tutti un caloroso saluto e la buonanotte conquistaè pronta a cambiare vita, in tutti i sensi. La nota presentatrice che manca da un po’ dalla tv, è neldel suo trasloco ma tutto questo le mette molta allegria. L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

rtl1025 : ?? L'#Italia diventa tutta #rossascuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il #Covid19: è l'indicazio… - TizianaFerrario : davvero non capisco questa voglia di abbassare numero dei positivi con stratagemmi vari x evitare cambi di colore n… - ilpost : Uno dei principali sindacati della polizia, il Sindacato Autonomo di Polizia, particolarmente di destra, ha inviato… - thirtyyninety : RT @folkloricham: mancanza di DPI adeguati. E ora a distanza di due anni qualcuno che rappresenta coloro che ci dovrebbero proteggere pensa… - sue_sue212 : @AlbertoLetizia2 Infatti sarebbero da protestare gli ordini vessatori verso i cittadini, non il colore della museruola -