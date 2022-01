Il centrodestra dice di voler candidare Berlusconi come presidente della Repubblica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In quanto «figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono»

... "Ora al lavoro per trovare ampie convergenze" Ilcandida ufficialmente Silvio Berlusconi al Quiirnale, gli chiede di sciogliere la riserva e sipronto a lavorare "per trovare le ..."Questo significa che oggi sono più sollevato di ieri...",fiducioso Sgarbi, che peròdi aver anche individuato 12 parlamentari diche non voteranno mai Berlusconi. ©Il centrodestra ha diramato un comunicato congiunto dopo il vertice di oggi: il candidato di coalizione per la Presidenza della Repubblica è Silvio Berlusconi ...In quanto «figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l’Alta Carica con l’autorevolezza e l’esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono» ...