Il caso Epstein travolge Andrea, la Regina gli toglie i titoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Niente piu' gradi od onori militari, perdita di ogni incarico di rappresentanza a nome della Royal Family, revoca del diritto a essere chiamato "Altezza Reale": la Regina e la corte britannica mettono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Niente piu' gradi od onori militari, perdita di ogni incarico di rappresentanza a nome della Royal Family, revoca del diritto a essere chiamato "Altezza Reale": lae la corte britannica mettono ...

