Il caso Bonucci. Dopo il 2-1, il dirigente dell'Inter gli ha detto: «Entra adesso». E lui è impazzito (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport ricostruisce il poco edificante siparietto andato in scena l'altra sera a San Siro tra Bonucci e il dirigente interista Mozillo. Bonucci lo ha aggredito fisicamente e se l'è cavata con una ridicola, sarebbe meglio definirla vergognosa, multa di 10mila euro. Le immagini catturate dagli smartphone mostrano il diverbio e Leo che spinge il dirigente avversario, con il dito puntato come a dire «così non si fa». Secondo le ricostruzioni, Bonucci avrebbe reagito a uno sfottò di Mozzillo. «Entra adesso…» gli avrebbe detto, festeggiando la vittoria della sua squadra. «Non mi esulti in faccia, che c… fai?» sarebbe stata la replica dello juventino, con tanto di spinta, appunto, cui Mozzillo replica con un «ma cosa fai?».

