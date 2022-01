Il cappotto blu di Letizia Ortiz è ufficialmente il capo più chic dell’inverno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per Letizia Ortiz il 2022 è iniziato all’insegna del glamour. Anche con l’arrivo del nuovo anno, infatti, la reina di Spagna si conferma regina anche in fatto di stile, come ha dimostrato con gli outfit sfoggiati per le prime occasioni ufficiali alla fine delle feste. Se il giorno dell’Epifania ci ha fatto innamorare con un abito blu navy dalla gonna vaporosa abbinato ad un soprabito teddy, in occasione di un evento alla Federazione Spagnola di Malattie Rare FEDER a Madrid ha incantato tutti con un cappotto blu notte che unisce sobrietà ed eleganza. Per l’incontro ufficiale la regina ha scelto un capospalla in lana di un blu profondo, dal taglio leggermente più ampio rispetto ai cappotti aderenti che siamo abituati a vederla indossare. Il cappotto a doppiopetto, lungo fin sotto il ginocchio, avvolge ... Leggi su diredonna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Peril 2022 è iniziato all’insegna del glamour. Anche con l’arrivo del nuovo anno, infatti, la reina di Spagna si conferma regina anche in fatto di stile, come ha dimostrato con gli outfit sfoggiati per le prime occasioni ufficiali alla fine delle feste. Se il giorno dell’Epifania ci ha fatto innamorare con un abito blu navy dalla gonna vaporosa abbinato ad un soprabito teddy, in occasione di un evento alla Federazione Spagnola di Malattie Rare FEDER a Madrid ha incantato tutti con unblu notte che unisce sobrietà ed eleganza. Per l’incontro ufficiale la regina ha scelto unspalla in lana di un blu profondo, dal taglio leggermente più ampio rispetto ai cappotti aderenti che siamo abituati a vederla indossare. Ila doppiopetto, lungo fin sotto il ginocchio, avvolge ...

