Il capitalismo emotivo imbriglia le emozioni e le mercifica

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Metropolitana parigina. In un corridoio della grande stazione di Place d’Italie vi è una scritta-graffito che recita: «Il tempo non passerà». Non ho mai capito se fosse un riferimento a movimenti sociali, un’eco di correnti filosofiche, oppure, più prosaicamente, un messaggio d’amore. L’immagine mi è tornata in mente ieri mattina quando, durante uno dei miei appelli di “Sociologia della cultura” – da remoto, dunque interrogando tramite schermo – una studentessa afferma: «quello che non passa è il mercato, ovvero il ruolo onnicomprensivo svolto dal mercato nella società occidentale, soprattutto alla luce della pandemia in atto». Sono sobbalzato, stupito non meno che intristito. Il mercato, altro che il tempo, non passa! Mi sono detto che la studentessa aveva ragione. Che il mercato rappresenta quel Grande Fratello orwelliano che sempre più controlla i nostri movimenti e orienta i ...