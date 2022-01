Il calciomercato nell' era della crisi

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lasgonfia la bolla delmondiale e lo fa per il secondo anno di fila, tanto che nel 2021 le spese complessive si fermano a 4,2 miliardi di euro con un calo di un terzo rispetto al record del 2019. L'era prima del Covid, quando il calcio era un settore in piena crescita e la fiera dei sogni del mercato era florida. Sono i dati emersi dal FIFA Global Transfer Report 2021 che attinge alle transazione registrate obbligatoriamente nel sistema TMS, il cervellone in cui Zurigo fa confluire tutti gli affari di mercato per tenere sotto controllo l'andamento del mondo del pallone. La pandemia continua a far sentire i suoi effetti togliendo risorse agli investitori. A soffrirne è tutta la filiera, visto che i big spenders del calcio mondiale abitano in Europa e chi ne beneficia sono spesso i movimenti che vivono proprio...