“Idiozia allo stato puro!”: Corrado Formigli scatena la bolgia, tensione altissima in diretta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Corrado Formigli accoglie a “Piazzapulita” il professore Davide Tutino; l’intervento di Selvaggia Lucarelli scatena il web. Corrado Formigli (fonte La7)Caldissima la puntata di “Piazzapulita” del 13 gennaio. Corrado Formigli ospita in studio, tra gli altri ospiti, il professore no-vax Davide Tutino. Il docente di filosofia è assurto agli onori della cronaca per aver ottenuto l’esonero dall’obbligo vaccinale dopo 15 giorni di sciopero della fame, tenuto davanti a Palazzo Chigi. Ecco quanto precedentemente dichiarato: “Io ero andato all’hub vaccinale per sondare se fosse possibile o meno vaccinarsi secondo legge, ovvero con l’esistenza di una prescrizione medica, che non esiste, e nella possibilità di avere una reale informazione su quello che ci viene inoculato, sul suo ... Leggi su specialmag (Di venerdì 14 gennaio 2022)accoglie a “Piazzapulita” il professore Davide Tutino; l’intervento di Selvaggia Lucarelliil web.(fonte La7)Caldissima la puntata di “Piazzapulita” del 13 gennaio.ospita in studio, tra gli altri ospiti, il professore no-vax Davide Tutino. Il docente di filosofia è assurto agli onori della cronaca per aver ottenuto l’esonero dall’obbligo vaccinale dopo 15 giorni di sciopero della fame, tenuto davanti a Palazzo Chigi. Ecco quanto precedentemente dichiarato: “Io ero andato all’hub vaccinale per sondare se fosse possibile o meno vaccinarsi secondo legge, ovvero con l’esistenza di una prescrizione medica, che non esiste, e nella possibilità di avere una reale informazione su quello che ci viene inoculato, sul suo ...

