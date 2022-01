I Måneskin si esibiranno al Coachella 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un anno da record per la band che, dopo aver trionfato all'ultimo Sanremo e all'Eurovision Song Contest, ha di fatto conquistato il mondo Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un anno da record per la band che, dopo aver trionfato all'ultimo Sanremo e all'Eurovision Song Contest, ha di fatto conquistato il mondo

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin esibiranno I Maneskin alla conquista dei fan americani: suoneranno anche al mitico Coachella 2022 I Måneskin si esibiranno nelle stesse giornate di Kanye West, Fatboy Slim, Jamie XX, Doja Cat, Run the Jewels, Finneas e molti altri. Ovviamente l'entusiasmo della band è alle stelle, come scrivono ...

