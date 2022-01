I funerali di Sassoli, il feretro nella bandiera europea. L’arcivescovo Zuppi, suo amico fin dal liceo: “David era per tutti un compagno di classe, quello che tutti avremmo desiderato” (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Uomo di parte, ma anche uomo di tutti». A onorare la bara, primi ad arrivare, il presidente Mattarella e il premier Draghi. Visibilmente commossa Ursula Von der Leyen. Una folla fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli Leggi su lastampa (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Uomo di parte, ma anche uomo di». A onorare la bara, primi ad arrivare, il presidente Mattarella e il premier Draghi. Visibilmente commossa Ursula Von der Leyen. Una folla fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - Artemisia502 : RT @Comune_Bastione: ??INTITOLAZIONE VIA A DAVID SASSOLI Il Sindaco, nel giorno dei suoi funerali di stato, ha deciso di intitolargli una v… - assurdistan : RT @Comune_Bastione: ??INTITOLAZIONE VIA A DAVID SASSOLI Il Sindaco, nel giorno dei suoi funerali di stato, ha deciso di intitolargli una v… -