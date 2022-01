I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 186.253 casi positivi da coronavirus e 360 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.698 (382 in più di ieri), di cui 1.679 nei reparti di terapia intensiva (11 Leggi su ilpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 186.253 casi positivi dae 360 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.698 (382 in più di ieri), di cui 1.679 nei reparti di terapia intensiva (11

Advertising

NicolaPorro : Una riflessione sugli effetti (nefasti) della liturgia del terrore sul #Covid ?? - sole24ore : ?? #Coronavirus, Regno Unito orientato ad abbandonare i #Greenpass Covid. ?? #Italia, intanto, verso la zona… - borghi_claudio : Hahahaha @erictopol non ha gradito la figura da FESSO che ha fatto con i dati fake sul Portogallo e mi ha bloccato ?? - Lacartastampata : RT @fabrizio19651: Le acque minerali, come le spiagge. Beni pubblici dati ai privati per poco. Nel 2020 il pubblico ha incassato solo 18 mi… - nuelamu : RT @lucasalvioli: Servono più dati, non meno, di maggiore qualità. E i nuovi casi restano decisivi per capire l’andamento dell’epidemia. Un… -