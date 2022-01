I dati, la gestione del virus, il futuro. Parla il sottosegretario alla Salute Sileri (Di venerdì 14 gennaio 2022) Convivere con il virus, adeguare gli strumenti della lotta o continuare a trattarlo con quelli di oggi? In questi giorni si è discusso molto dei dati, tanto che alcune Regioni hanno chiesto al governo di far diventare settimanale il bollettino quotidiano. E da più parti, sui territori, si vorrebbe alleggerire l’isolamento per gli asintomatici, come avviene in altri paesi. Ieri però il Cts ha invitato a mantenere il bollettino quotidiano. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri trova che “il punto centrale” non sia “la periodicità dei dati, piuttosto la loro qualità e la corretta comunicazione che deve accompagnarli per spiegarli ai cittadini. La verità – ma parlo anche da ricercatore costantemente “affamato” di dati – è che ne servirebbero ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Convivere con il, adeguare gli strumenti della lotta o continuare a trattarlo con quelli di oggi? In questi giorni si è discusso molto dei, tanto che alcune Regioni hanno chiesto al governo di far diventare settimanale il bollettino quotidiano. E da più parti, sui territori, si vorrebbe alleggerire l’isolamento per gli asintomatici, come avviene in altri paesi. Ieri però il Cts ha invitato a mantenere il bollettino quotidiano. IlPierpaolotrova che “il punto centrale” non sia “la periodicità dei, piuttosto la loro qualità e la corretta comunicazione che deve accompagnarli per spiegarli ai cittadini. La verità – ma parlo anche da ricercatore costantemente “affamato” di– è che ne servirebbero ...

Advertising

SallyAnselmo : In realtà comunicare ogni giorno dati di #contagi e #ospedalizzazioni genera #paure, ma soprattutto rivela… - alfadixit : @robyvise64 @aledenicola Non bastano dati o correlazioni ma necessitano relazioni causali. Se ad esempio inquinamen… - arabellara : RT @sbruffino: Quindi esplicitare COVID, ALTRO POS e ALTRO è un modo onesto di leggere i dati. Perché le complicazioni della gestione di u… - MolinengoLuigi : @ardigiorgio @GiovaQuez Ecco ci ragionavo prima e però non capivo una cosa: immagino che con un test rapido in farm… - innovationpost_ : .@IBMItalia acquisisce @Envizi, fornitore di software di analisi e dati per la gestione delle performance ambiental… -