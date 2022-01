I 25 brani di Sanremo: tanto amore, poco rock. Festival torna melodico (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nessun brano legato all'attualità o alla pandemia, tranne un minimo passaggio in quella della Rappresentante di Lista. Solo una canzone definita rock da Amadeus, quella delle Vibrazioni. Cinque brani dance, al centro il ballo quasi come fosse un rito liberatorio. L'amore filo conduttore della maggior parte dei brani in gara. Il 71esimo Festival di Sanremo sembra ritornare alle origini, con poco rock e tanta melodia, con qualche sprazzo di sonorità dance e pop. Agli ascolti dei 25 brani in gara al Festival (anteprima per i giornalisti), tra i big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 1° al 5 febbraio nessuno spicca in modo eclatante. Coraggiosi Irama e Michele Bravi, graffiante Emma, non innova ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nessun brano legato all'attualità o alla pandemia, tranne un minimo passaggio in quella della Rappresentante di Lista. Solo una canzone definitada Amadeus, quella delle Vibrazioni. Cinquedance, al centro il ballo quasi come fosse un rito liberatorio. L'filo conduttore della maggior parte deiin gara. Il 71esimodisembra rire alle origini, cone tanta melodia, con qualche sprazzo di sonorità dance e pop. Agli ascolti dei 25in gara al(anteprima per i giornalisti), tra i big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 1° al 5 febbraio nessuno spicca in modo eclatante. Coraggiosi Irama e Michele Bravi, graffiante Emma, non innova ...

