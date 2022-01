House of Gucci: Jared Leto vuole il prequel con lui e Al Pacino e ha già in mente il titolo (Di venerdì 14 gennaio 2022) A Jared Leto è piaciuto così tanto lavorare con Al Pacino in House of Gucci da lanciare l'idea di un prequel che racconti il passato della casa di moda. Jared Leto ha apprezzato molto l'esperienza sul set di House of Gucci nei panni di Paolo Gucci e la collaborazione con Al Pacino tanto da lanciare l'idea di un prequel di cui ha perfino in mente il titolo. "Mi piacerebbe fare un prequel di House of Gucci" ha dichiarato l'attore durante una recente intervista con The Jess Cagle Show di SiriusXM, citando come una delle motivazioni principali il tempo passato sul set con Al ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aè piaciuto così tanto lavorare con Alinofda lanciare l'idea di unche racconti il passato della casa di moda.ha apprezzato molto l'esperienza sul set diofnei panni di Paoloe la collaborazione con Altanto da lanciare l'idea di undi cui ha perfino inil. "Mi piacerebbe fare undiof" ha dichiarato l'attore durante una recente intervista con The Jess Cagle Show di SiriusXM, citando come una delle motivazioni principali il tempo passato sul set con Al ...

