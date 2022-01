Horizon Forbidden West | lo State of Play dedicato è sempre più vicino?

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano a moltiplicarsi i rumor che vedono al centro l’imminente e vociferatoofdi Febbraio, che saràadNon ci sono assolutamente dubbi chesia uno dei titoli più attesi di tutto il 2022. I fan, dato che sono oramai passati 5 lunghi anni dal debutto ufficiale del franchise, sonopiù avidi di nuove informazioni in merito a questo nuovo capitolo, complici anche le news trapelate sin dal reveal della produzione firmata Guerrilla Games. Un’attesa ormai quasi giunta al termine, dato che mancano circa 6 settimane all’uscita del gioco, ma che è stata acuita ulteriormente dal rinvio subito a nel 2021. E tanto per girare ulteriormente il coltello ...

Nel corso dello stesso mese usciranno anche altri giochi, tra cui Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Si prospetta un mese decisamente ricco e qui vi giriamo la domanda: quale titolo acquisterete? La situazione comunque potrebbe cambiare nel corso dell'anno corrente, con i veri blockbuster Sony in uscita tra cui God of War: Ragnarok, Ghostwire: Tokyo, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. Si moltiplicano i rumor che vedono al centro l'imminente e vociferato State of Play di Febbraio, che sarà dedicato ad Horizon Forbidden West.