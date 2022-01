“Ho il Covid”. GF Vip, l’annuncio prima della puntata. L’ex concorrente salta la diretta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Biagio D’Anelli, dietro alla sua assenza un motivo ben preciso. L’avventura al Grande Fratello Vip 6 per lui si è conclusa, ma la messa in onda avverrà senza la sua partecipazione come ospite in studio. A spiegare il motivo della sua assenza, L’ex gieffino in persona, che su Instagram lancia anche un messaggio molto chiaro a sostegno di Miriana Trevisan. A comunicare il motivo della sua assenza in studio, Biago stesso attraverso le Instagram story dove comunica ai fan di essere risultato positivo al tampone. La scoperta è avvenuta dopo essere andato incontro ai primi sintomi, poi purtroppo la febbre alta sembra non avergli dato tregua. Queste le sue parole:”Ho fatto il tampone e sono positivo”. “Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Biagio D’Anelli, dietro alla sua assenza un motivo ben preciso. L’avventura al Grande Fratello Vip 6 per lui si è conclusa, ma la messa in onda avverrà senza la sua partecipazione come ospite in studio. A spiegare il motivosua assenza,gieffino in persona, che su Instagram lancia anche un messaggio molto chiaro a sostegno di Miriana Trevisan. A comunicare il motivosua assenza in studio, Biago stesso attraverso le Instagram story dove comunica ai fan di essere risultato positivo al tampone. La scoperta è avvenuta dopo essere andato incontro ai primi sintomi, poi purtroppo la febbre alta sembra non avergli dato tregua. Queste le sue parole:”Ho fatto il tampone e sono positivo”. “Questo virus di me**a ha colpito anche me, menomale che sono vaccinato, i sintomi sono lievi. Ma sto passando i guai perché ho 38 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vip Paola Perego è nonna bis a 55 anni: i dettagli del parto della figlia Giulia Tra i vip seguiti, Vittoria Schisano, Jhonathan Kashanian ed altri. Paola Perego, amori e figli: il ... Tra l'ottobre ed il novembre 2020 la Perego è stata colpita dal Covid. Per la stessa malattia, il ...

Leonardo Pieraccioni, ironia sul Covid: 'Sono già alla quarta dose' Leonardo Pieraccioni ha scritto un post via social ironizzando in merito al tema dei vaccini. Argomenti trattati Leonardo Pieraccioni: l'ironia sul Covid Leonardo Pieraccioni e i vip con il Covid Leonardo Pieraccioni: la vita privata Leonardo Pieraccioni ha ironizzato sulle recenti novità riguardanti le misure anti - Covid e si è mostrato mentre sorseggiava una bottiglia di ...

Giulia De Lellis positiva al Covid: “Sono in difficoltà fisica, ho paura” Corriere dello Sport.it Asian gambling hub Macau to limit new casino licences to 10 years Macau on Friday unveiled plans to slash the duration of new gaming licences to just 10 years, half the length awarded the last time concessions were ...

Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli positivo al Covid: “Cosa sto passando…” Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli annuncia sui social di avere il Covid: "Ecco cosa sta passando" Biagio D'Anelli nei giorni scorsi ha ribadito più ...

