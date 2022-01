Highlights e gol Malawi-Zimbabwe 2-1 | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Vittoria in rimonta dinel suo secondo match incontro lo. Dopo il vantaggio iniziale di Wadi, il “piccolo” Mhango, alto appena 162 centimetri, si carica in spalle la sua nazionale e ribalta con una doppietta il risultato. L’attaccante di Orlando Pirates è ovviamente il migliore in campo e porta ila conquistare la prima vittoria e i primi punti nel girone, dopo la sconfitta nel match d’esordio contro la Guinea. RIVIVI LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

GLICOMPLETIIl video con glidi Senegal - Guinea , sfida valida per il gruppo B della Coppa d'Africa 2022 . Una partita molto bloccata, in cui tra le file del Senegal non riesce ad emergere il talento di Mané, mentre ...Vittoria in rimonta di Malawi nel suo secondo match in Coppa d’Africa 2022 contro lo Zimbabwe. Dopo il vantaggio iniziale di Wadi, il “piccolo” Mhango, alto appena 162 centimetri, si carica in spalle ...Gli highlights completi di Marocco-Comore, sfida valevole per la seconda giornata del girone C della Coppa d'Africa 2022. Gol Amallah e Aboukhlal ...