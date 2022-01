Gualtieri | 45 mln per manutenzione strade municipali e 50 per metro A e B

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – “Sugli investimenti vorrei ricordare 5 milioni per lastraordinaria delle scuole, 45 milioni fino al 2023 per lastraodinaria delle reti stradali di tutti i Municipi, 5 milioni per i lavori per il Ponte dell’Industria, 25 per il triennio per ladella linea A e 25 per la linea B dellapolitana”. Così il sindaco di Roma, Roberto, in apertura della seduta dell’Assemblea capitolina dedicata all’esame del bilancio comunale. (Agenzia Dire)