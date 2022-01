Grey’s Anatomy 18: rinviato a marzo, ma Hunt morirà? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Grey’s Anatomy 18 ripartirà a marzo in Italia, ma dopo l’ultima puntata ci si chiede: il dottor Hunt morirà? Scopriamolo insieme. Grey’s Anatomy 18: Owen Hunt sopravvivrà all’incidente?Il rinnovo di Grey’s Anatomy ha diviso letteralmente i suoi fan. In molti non se lo aspettavano, dopo le ultime dichiarazioni della protagonista della serie, Ellen Pompeo, che ha detto che forse è arrivato il momento di dire addio alla serie che l’ha resa famosa in tutto il Mondo. Infatti, per l’attrice non ci sono più storie interessanti da raccontare e troppi personaggi dello show ideato da Shonda Rhymes hanno lasciato il set di Grey’s Anatomy. In Italia le puntate della 18° stagione ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 gennaio 2022)18 ripartirà ain Italia, ma dopo l’ultima puntata ci si chiede: il dottor? Scopriamolo insieme.18: Owensopravvivrà all’incidente?Il rinnovo diha diviso letteralmente i suoi fan. In molti non se lo aspettavano, dopo le ultime dichiarazioni della protagonista della serie, Ellen Pompeo, che ha detto che forse è arrivato il momento di dire addio alla serie che l’ha resa famosa in tutto il Mondo. Infatti, per l’attrice non ci sono più storie interessanti da raccontare e troppi personaggi dello show ideato da Shonda Rhymes hanno lasciato il set di. In Italia le puntate della 18° stagione ...

