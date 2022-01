“Grazie papà, buona strada”: il ricordo di Sassoli nelle parole dei figli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono tre le parole che in questi giorni frenetici mi girano nella testa (…). Dignità, la dignità di di chi non ha mai fatto pesare la malattia a nessuno, passione, per il lavoro, per le tue sfide. Amore, forse la parola più banale, ma la parola che nelle tue ultime ore hai ripetuto più volte come un grido, come un esortazione. Mi ha colpito perché fino alla fine non sei stato in grado di cedere allo sconforto e fino alla fine ci hai parlato di speranza. Inizia così, la commovente lettera di Giulio, quella che ricorda il suo papà, un uomo straordinario e immenso che tutti avevamo imparato a conoscere e ad apprezzare per i suoi modi forti, determinati, ma sempre gentili. E sono queste le parole che oggi vengono utilizzate per David Sassoli, giornalista, conduttore televisivo, politico italiano e ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono tre leche in questi giorni frenetici mi girano nella testa (…). Dignità, la dignità di di chi non ha mai fatto pesare la malattia a nessuno, passione, per il lavoro, per le tue sfide. Amore, forse la parola più banale, ma la parola chetue ultime ore hai ripetuto più volte come un grido, come un esortazione. Mi ha colpito perché fino alla fine non sei stato in grado di cedere allo sconforto e fino alla fine ci hai parlato di speranza. Inizia così, la commovente lettera di Giulio, quella che ricorda il suo, un uomo straordinario e immenso che tutti avevamo imparato a conoscere e ad apprezzare per i suoi modi forti, determinati, ma sempre gentili. E sono queste leche oggi vengono utilizzate per David, giornalista, conduttore televisivo, politico italiano e ...

