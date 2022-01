Grave lutto nello spettacolo: futura promessa stroncata dal male. L’ultimo triste saluto (Di venerdì 14 gennaio 2022) La triste notizia sulla perdita della futura promessa dello spettacolo è di poco fa. Il cordoglio di amici e colleghi. Questa mattina è venuta a mancare una delle giovane promesse, nonchè star di grande prestigio per il futuro dello spettacolo. La notizia è rimbalzata agli occhi e alle orecchie di utenti social, amici e colleghi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lanotizia sulla perdita delladelloè di poco fa. Il cordoglio di amici e colleghi. Questa mattina è venuta a mancare una delle giovane promesse, nonchè star di grande prestigio per il futuro dello. La notizia è rimbalzata agli occhi e alle orecchie di utenti social, amici e colleghi L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

inthemelody_ : Ho finito tutte la patatine che avevo in casa io sono in lutto la situazione è grave - desiboco3 : Le mie più sincere condoglianze a Maria Concetta Mattei per il grave lutto che l’ha colpita. - dianatamantini : DAKAR - Una triste ombra per chiudere la Dakar 2022. Quentin Lavalée, 20enne meccanico francese, è scomparso in un… - corsedimoto : DAKAR - Una triste ombra per chiudere la Dakar 2022. Quentin Lavalée, 20enne meccanico francese, è scomparso in un… - atimo13 : @LucianoCannito @SplendorSolis00 La mia stima per lei aumenta sempre di più! Condoglianze per il grave lutto -