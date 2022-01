Gratta e Vinci, primo colpo milionario col Miliardario Mega (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva il primo colpo dell’anno con il Gratta e Vinci del tipo Miliardario Mega: una gioia grandissima per un fortunato giocatore. I dettagli E’ arrivata una gioia indescrivibile per un fortunatissimo giocatore appassionato di Gratta e Vinci, che grazie al tagliando Miliardario Mega ha cominciato nel migliore dei modi il nuovo anno. Questo biglietto si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva ildell’anno con ildel tipo: una gioia grandissima per un fortunato giocatore. I dettagli E’ arrivata una gioia indescrivibile per un fortunatissimo giocatore appassionato di, che grazie al tagliandoha cominciato nel migliore dei modi il nuovo anno. Questo biglietto si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

KiuppusDeWumpus : RT @huchukato: @silviaindump “Tieni i test già positivi, come i gratta e vinci” Cit un novax - GiorgioMario4 : @GiocatricePerTE Come al gratta e vinci . - huchukato : @silviaindump “Tieni i test già positivi, come i gratta e vinci” Cit un novax - PaoliniGianni : @malludda1 @Agenzia_Ansa Che tu ce l'hai i gratta e vinci ? - soobgyux : HO VINTO CENTO EHRO CON UN GRATTA E VINCI -