Grande Fratello Vip, Soleil Sorge su Delia Duran e Alex Belli: “Una relazione a tre? Lo farei, ma solo a una condizione” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 si prepara ad accogliere Delia Duran, la ‘moglie’ di Alex Belli. Sebbene all’inizio fosse titubante, poi la modella venezuelana ha deciso di diventare una concorrente ed è stata quindi messa in quarantena (obbligatoria per poter accedere nella Casa). Delia farà il proprio ingresso stasera 14 gennaio e così i fan del programma non vedono l’ora di vedere come reagirà Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha avuto una “chimica artistica” con Alex Belli quando l’attore era nella Casa. Come riportato dal sito di gossip Biccy, mentre era in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni, Sorge avrebbe dichiarato: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) IlVip 6 si prepara ad accogliere, la ‘moglie’ di. Sebbene all’inizio fosse titubante, poi la modella venezuelana ha deciso di diventare una concorrente ed è stata quindi messa in quarantena (obbligatoria per poter accedere nella Casa).farà il proprio ingresso stasera 14 gennaio e così i fan del programma non vedono l’ora di vedere come reagirà, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha avuto una “chimica artistica” conquando l’attore era nella Casa. Come riportato dal sito di gossip Biccy, menera in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni,avrebbe dichiarato: ...

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - violet_blue9 : RT @everythingcanc2: TI FAREMO VINCERE IL GRANDE FRATELLO. E' UNA PROMESSA, PICCOLA NOSTRA! ?? #GFVip #Jerù - v3rd3acqua : RT @italiadeidolori: @GPDP_IT Gentilmente, può dare delucidazioni in tema di privacy? -