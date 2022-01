Grande Fratello Vip: Delia Duran entra nella Casa. Anticipazioni della puntata del 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giorno tanto atteso dai fan del Grande Fratello Vip 6 è finalmente arrivato. Venerdì 14 gennaio 2022 le porte della Casa si apriranno per accogliere il ciclone Delia Duran che arriverà a mettere i bastoni tra le ruote a Soleil ed a tuti gli altri inquilini. A partire dalle ore 21:35 va in onda il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini e dalle sue fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Durante la puntata spazio poi per il verdetto del televoto sancito dal pubblico da Casa, in queste ore ancora impegnati a salvare dall’eliminazione una tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo. Scopri le Anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giorno tanto atteso dai fan delVip 6 è finalmente arrivato. Venerdì 142022 le portesi apriranno per accogliere il cicloneche arriverà a mettere i bastoni tra le ruote a Soleil ed a tuti gli altri inquilini. A partire dalle ore 21:35 va in onda il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini e dalle sue fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.te laspazio poi per il verdetto del televoto sancito dal pubblico da, in queste ore ancora impegnati a salvare dall’eliminazione una tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo. Scopri ledi tutti i temi diin onda su ...

