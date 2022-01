Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 14 gennaio 2022: ospiti, concorrenti in nomination, arrivo di Delia ed eliminati (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo pochissimi giorni dall’ultima messa in onda sta per tornare, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile e atteso con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. O meglio, ad appassionare le storie dei “vipponi”: amori che nascono, altri che finiscono dopo baci passionali, litigi, confronti accesi e nuovi ingressi. Ma cosa succederà stasera, venerdì 14 gennaio, in prima serata su Canale 5? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini con le sue due opinioniste ‘amiche/nemiche’ Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Grande Fratello Vip anticipazioni 14 gennaio 2022: chi è in nomination Nella scorsa puntata la new entry Nathaly Caldonazzo è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo pochissimi giorni dall’ultima messa in onda sta per tornare, come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento imperdibile e atteso con ilVip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori. O meglio, ad appassionare le storie dei “vipponi”: amori che nascono, altri che finiscono dopo baci passionali, litigi, confronti accesi e nuovi ingressi. Ma cosa succederà stasera, venerdì 14, in prima serata su Canale 5? Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini con le sue due opinioniste ‘amiche/nemiche’ Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.Vip14: chi è inNella scorsala new entry Nathaly Caldonazzo è stata ...

