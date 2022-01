Golf italiano in forte crescita | mai così tanti tesserati dal 2013

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel 2021 raggiunta quota 92.420 iscritti, in aumento del 6% rispetto al 2020. Sono invece 3.717 le neofite, per un movimento inespansione e “green” verso la Ryder Cup del 2023inaumento, maidal– Maidalad oggi. Ilè in. A testimoniarlo è il numero degli iscritti alla FIG che, dagli 87.380 del 2020 ha raggiunto quota 92.420 nel 2021, in aumento di 5.040 unità che significa +6%. Sono invece 10.987 i nuovi(erano 7.733 nel 2020, con 5.204 uomini e 2.423 donne), di cui 7.270 uomini e 3.717 donne. E’ sì l’effetto della Ryder Cup che, ...

Advertising

ItalianOpen : ? Il Circolo Golf Villa d’Este detiene ancora oggi il record di Golf Club italiano con il maggior numero di edizion… - PeterCiaccio1 : La questione della fede. Nel marasma di 'Indovina' c'è anche un prete cattolico. Normale per l'occhio italiano, ma… - real_Pask : Comunque mi avevano assicurato che #Zaniolo fosse il centrocampista italiano più promettente e di talento. Mi sa ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf italiano

L'auto, una VolkswagenGTI, acquistata in Svizzera da un cittadino, non possedeva i requisiti per l'importazione in franchigia, che viene concessa solo alle persone fisiche che ...... vedi la ridicola associazione ai partigiani, il governoe quello mondiale sarebbero ... alle classi sociali più alte, magari non ai livelli del, sport in effetti più di nicchia e comunque ...Annuncio vendita Volkswagen Golf 1.4 TSI ACT 150 CV DSG 5p. Highline BlueMot.Technology usata del 2016 a Cornegliano Laudense, Lodi nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Volkswagen Golf 2.0 TDI SCR Life usata del 2020 a Sassari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...