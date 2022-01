Gli ostacoli geopolitici dell’Italia a corto di gas. Parla Nicolazzi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Estrarre più gas italiano? Per puro ottimismo nel giro di un paio d’anni potremo produrre appena 4 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas mentre ne stiamo importando ben 65. Lo dice a Formiche.net Massimo Nicolazzi, manager con alle spalle una solida esperienza nel settore degli idrocarburi, (Eni e Lukoil), che alla luce dell’ultimo rapporto del Copasir sull’energia traccia una linea analitica sulle esigenze italiane ed europee. Come può l’Italia svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo? Intanto sarebbe utile capirne i tempi. L’Ue ha già detto che in futuro dovremo fare a meno di tutto il gas, non solo di quello russo. Il problema è cosa faremo nel prossimo inverno, poi un pezzo alla volta penseremo al resto. Distinguerei due piani: il primo riguarda di quanto gas abbiamo bisogno. La domanda non può cessare domattina ma ci sarà ancora un po’di tempo perché tutti ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Estrarre più gas italiano? Per puro ottimismo nel giro di un paio d’anni potremo produrre appena 4 miliardi di metri cubi aggiuntivi di gas mentre ne stiamo importando ben 65. Lo dice a Formiche.net Massimo, manager con alle spalle una solida esperienza nel settore degli idrocarburi, (Eni e Lukoil), che alla luce dell’ultimo rapporto del Copasir sull’energia traccia una linea analitica sulle esigenze italiane ed europee. Come può l’Italia svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo? Intanto sarebbe utile capirne i tempi. L’Ue ha già detto che in futuro dovremo fare a meno di tutto il gas, non solo di quello russo. Il problema è cosa faremo nel prossimo inverno, poi un pezzo alla volta penseremo al resto. Distinguerei due piani: il primo riguarda di quanto gas abbiamo bisogno. La domanda non può cessare domattina ma ci sarà ancora un po’di tempo perché tutti ...

