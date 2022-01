Gli ospedali americani sono in grave crisi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 12 gennaio Eric Topol, uno degli scienziati più seguiti e maggiormente impegnati per quel che riguarda l’informazione sulla pandemia, ha parlato di “situazione disperata negli Stati Uniti, che peggiora ogni giorno, a settimane di distanza dall’attesa inversione di tendenza”. Si tratta di parole forti, perché la situazione in Usa non è ancora disperata. Eppure, sono parole suscitate da una crisi reale, che si sta aggravando, causata da una variante che induce malattia severa meno spesso, ma che infetta una quantità smodata di persone. In assenza di un tasso di vaccinazione sufficiente, e in presenza di un’ampia (in termini assoluti) popolazione di soggetti non protetti da immunità, per di più in una popolazione che, nonostante sia più giovane della nostra, presenta condizioni predisponenti diffuse come l’obesità, emerge tutta la differenza tra ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 12 gennaio Eric Topol, uno degli scienziati più seguiti e maggiormente impegnati per quel che riguarda l’informazione sulla pandemia, ha parlato di “situazione disperata negli Stati Uniti, che peggiora ogni giorno, a settimane di distanza dall’attesa inversione di tendenza”. Si tratta di parole forti, perché la situazione in Usa non è ancora disperata. Eppure,parole suscitate da unareale, che si sta aggravando, causata da una variante che induce malattia severa meno spesso, ma che infetta una quantità smodata di persone. In assenza di un tasso di vaccinazione sufficiente, e in presenza di un’ampia (in termini assoluti) popolazione di soggetti non protetti da immunità, per di più in una popolazione che, nonostante sia più giovane della nostra, presenta condizioni predisponenti diffuse come l’obesità, emerge tutta la differenza tra ...

